Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

GoslarGoslar (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag, 18 Uhr, auf Mittwoch, 6.45 Uhr, in ein Gebäude der Schule am Harly in Vienenburg ein.

Der oder die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten IT-Geräte sowie Bargeld.

Hinweise aus der Bevölkerung zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

