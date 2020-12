POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 16.12.2020

Polizeiinspektion Goslar

Frau auf Parkplatz angefahren und geflüchtet

Langelsheim. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Lange Straße streifte am Dienstag um 11:10 Uhr ein blauer VW Golf Variant eine 63jährige Frau am Bein. Hierdurch kam sie zu Fall und der VW Golf Variant fuhr ihr anschließend über den Unterschenkel. Eine weibliche Person lief sofort zu dem PKW, öffnete die Fahrertür und sprach den Fahrer zu dem Vorfall an. Der Fahrer fuhr anschließend vom Parkplatz, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Unfallverursacher von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Unterlassener Hilfeleistung. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 978780

