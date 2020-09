Polizei Mettmann

POL-ME: Mercedes Benz E220 D entwendet - Ratingen -2009172

Mettmann (ots)

In der Zeit von Sonntagabend (27. September 2020) bis Montagmorgen (28. September 2020) wurde ein Mercedes Benz E220 D von einer Garagenzufahrt an der Straße Forsthof in Ratingen entwendet.

Die Nutzerin hatte den circa drei Jahre alten Mercedes gegen 22:15 Uhr auf dem Stellplatz vor der Garage des Mehrparteienhauses in Tiefenbroich verschlossen abgestellt. Am Montagmorgen wurde der Diebstahl des Fahrzeuges, welches mit dem sogenannten "Keyless-System" geöffnet und geführt werden kann, gegen 09:15 Uhr festgestellt. Wie der oder die unbekannten Fahrzeugdiebe den weißen E220 D öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem Mercedes Benz mit dem amtlichen Kennzeichen SE - JJ 1848, in dessen Mittelkonsole sich leider auch der Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) befand. Der Zeitwert des Fahrzeuges wird mit circa 20.000 Euro angegeben.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen E220 D vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch zu keinem Ergebnis. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein und schrieben sowohl das Fahrzeug als auch das Kennzeichen zur internationalen Fahndung aus.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, sowie Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten weißen Mercedes Benz E220 D, nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, jederzeit entgegen.

