POL-ME: VW Golf bei Probefahrt entwendet - Haan - 2009171

Mettmann (ots)

Am Montagabend (28. September 2020) entwendete ein bisher unbekannter Täter einen bei einem Onlineportal zum Verkauf angebotenen VW Golf bei einer Probefahrt von einem Rastplatz auf der Autobahn 46. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und schrieben das Fahrzeug sowie das Kennzeichen zur internationalen Fahndung aus.

Das war passiert:

Nach einer Onlineanzeige zum Verkauf eines sechs Jahre alten VW Golf 7 vereinbarte ein bisher unbekannter Mann einen Termin zur Probefahrt bei dem 40-jährigen Verkäufer. Gegen 18:30 Uhr am Montagabend (28. September 2020) erschien der vermeintlich interessierte Käufer zu Fuß an der Haaner Wohnanschrift des Fahrzeugbesitzers. Nach einer Inaugenscheinnahme bat der Mann um eine Probefahrt, in dessen Verlauf der Interessent auf die Autobahn 46 in Fahrtrichtung Wuppertal fuhr. Zwischen den Anschlussstellen Haan-Ost und Haan-West fuhr er den Rastplatz Höfgen an und bat um eine Überprüfung der Parksensoren. Der Halter verließ das Fahrzeug und der vermeintliche Kaufinteressent nutzte den Moment, um sich fluchtartig mit dem VW vom Rastplatz über die Autobahn 46 in Richtung Wuppertal zu entfernen. Der Verkäufer informierte die Polizei, die, trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, den grauen VW Golf 7 mit dem amtlichen Kennzeichen ME - JB 1977, nicht mehr antreffen konnte.

Der Zeitwert des Fahrzeuges, in dessen Kofferraum der Fahrzeugbrief als auch der Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) abgelegt waren, wird mit etwa 11.000 Euro angegeben. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Polizei Haan wurden eingeleitet.

Der Fahrzeugführer kann von dem Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 25-30 Jahre alt - circa 175cm groß - normale Statur - kurze braune Haare - bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover - arabisches Erscheinungsbild

Zeugen, die den Diebstahl auf dem Rastplatz am Montagabend beobachtet haben, oder auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten VW Golf 7 tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

