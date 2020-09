Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und einem Verletzten - Ratingen - 2009169

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag (28.09.2020) ist es auf der Mülheimer Straße in Ratingen-Zentrum zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand.

Gegen 13:00 Uhr fuhr ein 54-jähriger Düsseldorfer mit seinem Pkw VW auf der Mülheimer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Straße Baulof beabsichtigte er, nach links in diese Straße abzubiegen. Dabei erkannte eine hinter ihm fahrende 50-jährige Ratingerin den Abbiegevorgang zu spät. Trotz ihres Versuchs auszuweichen kam es zum Zusammenprall. Infolge dessen drehte sie sich mit dem Pkw Hyundai mehrmals, bevor sie entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Der Düsseldorfer erlitt leichte Verletzungen im Bereich von Kopf und Brust, die Ratingerin blieb unverletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, der auf eine Gesamtsumme von 15000 Euro geschätzt wird. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle nur einspurig befahrbar, die eingesetzten Kräfte regelten den Verkehr.

