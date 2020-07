PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisstes 13-jähriges Mädchen wieder zurück

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Vermisstes 13-jähriges Mädchen wieder zurück, Bad Homburg, 18.07.2020

(mhe)Die am 18.07.2020 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Mädchen aus Bad Homburg wird zurückgenommen. Das Kind ist am 23.07.2020 wohlbehalten in die Einrichtung zurückgekehrt. Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Hintergrund des Verschwindens liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell