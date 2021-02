Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260221-0140: Werkzeuge bei Einbruch in Scheune erbeutet

Engelskirchen (ots)

Aus einer Scheune in Engelskirchen-Feckelsberg haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (25. Februar) eine Reihe von Holzbearbeitungswerkzeugen gestohlen. Die vermutliche Tatzeit dürfte gegen 03.30 Uhr gelegen haben; Anwohner hatten zu dieser Zeit verdächtige Geräusche gehört, die sie aber nicht zuordnen konnten. Am Morgen stellte sich heraus, dass Einbrecher das Vorhängeschloss der Scheune geknackt und insgesamt acht Elektrowerkzeuge gestohlen hatten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell