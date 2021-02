Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280221-0143: Garageneinbruch fehlgeschlagen

Radevormwald (ots)

Am Freitagnachmittag (26. Februar) hat ein Unbekannter in der Bernd-Rosemeyer-Straße versucht eine Garage aufzubrechen; als ein Anwohner auftauchte, flüchtete der Mann. Ein Anwohner hatte den etwa 40 Jahre und etwa 180 cm großen Mann dabei überrascht, als dieser mit einem Brecheisen das Garagentor aufbrechen wollte. Als der Anwohner den Mann ansprach, trat dieser die Flucht an. Der kräftig gebaute Mann hatte lichte, aschblonde Haare und war mit einem blauen Overall bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

