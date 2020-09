Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auseinandersetzung in Imbiss - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung in einem Imbiss am Sonntag, 27.09.2020, in der Rheinstraße in WT-Waldshut sucht die Polizei Zeugen. Gegen 18:50 Uhr waren dort zwei Männer und eine Frau aneinandergeraten. Ein 40 Jahre alter Mann soll keine Maske getragen haben, als er den Imbiss betrat. Deshalb kam es zunächst zu einem verbalen Disput mit einem 30 Jahre alten anderen Kunden. Als der Streit zu einer tätlichen Auseinandersetzung ausartete, mischte sich eine Ehefrau ein, die dann auch handgreiflich geworden sein soll. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt und sucht nach Zeugen, unter anderem ein Pärchen, die sich bis zum Eintreffen der Polizei entfernt hatten (Kontakt 07751 8316-531).

