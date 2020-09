Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr/Laufenburg: Alkoholisiert Verkehrsunfälle verursacht - zwei Führerscheine einbehalten

Freiburg (ots)

Am Wochenende hat die Polizei die Führerscheine zweier Autofahrer einbehalten, die in Wehr und Laufenburg alkoholisiert Verkehrsunfälle verursacht hatten. Am Samstag, 26.09.2020, gegen 16:30 Uhr, war ein 49-jähriger im Laufenpark rückwärts aus einer Parklücke gefahren und gegen einen anderen Pkw gestoßen. Eine Alkoholüberprüfung bei diesem ergab knapp 0,8 Promille. In der Nacht zum Sonntag, 27.09.2020, kurz nach Mitternacht hatte ein 34 Jahre alter Opel-Fahrer in Wehr einen am Straßenrand geparkten Chrsyler touchiert und einen Blechschaden von rund 5000 Euro an diesem verursacht. Ein Schaden in derselben Höhe dürfte auch an seinem Opel entstanden sein. Ein Alcomatentest zeigte einen Wert von gut 0,9 Promille beim Opel-Fahrer an. Beide Fahrer mussten mit zur einer Blutprobe und übergaben ihre Führerscheine freiwillig der Polizei.

