Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin hat sich am Sonntagmittag, 27.09.2020, bei einem Verkehrsunfall in Murg-Oberhof leicht verletzt. Gegen 15:40 Uhr hatte die 78-jährige an der Kreuzung Rathaus-/Thimostraße nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden 30-jährigen Autofahrers beachtet. Die BMWs der beiden kollidierten in der Folge, wobei das Auto der Frau auf ein angrenzendes Grundstück abgewiesen wurde und dort den Gartenzaun, eine Hecke und einen Baum beschädigte. Der Rettungsdienst war an der Unfallstelle und kümmerte sich um die leicht verletzte Frau. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mindestens 16000 Euro liegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell