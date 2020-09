Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Autofahrer flüchtet vor Polizei und gefährdet weitere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 26.09.2020, ist der Fahrer eines VW vor der Polizei geflüchtet und hat hierbei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen 23:10 Uhr war der weiße VW Caddy knapp vor einer Polizeistreife auf die B 3 in Fischingen eingefahren. Die Polizeistreife konnte gerade noch anhalten und so einen Zusammenstoß verhindern. Nachdem der VW-Fahrer sein Fahrzeug auf dem Abbiegestreifen "abwürgte", setzte er seine Fahrt in Richtung Efringen-Kirchen fort. Dem VW-Fahrer wurden Anhaltezeichen gegeben. Als der Fahrer dies bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr mit rund 160 Stundenkilometer auf den Kreisverkehr Efringen-Kirchen zu. Der Caddy wendete im Kreisverkehr und fuhr die B3 zurück. Vor Eimeldingen überholte der Flüchtende mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehr und gefährdete damit diese Verkehrsteilnehmer. Über die Dorfstraße und den Kirchplatz ging es weiter in Richtung Binzen, wo er in Höhe eines Einkaufmarktes aus den Augen verloren wurde. Zahlreiche Streifen wurden in das Einsatzgebiet verlegt und fahndeten nach dem VW, der in Rümmingen nochmal gesichtet wurde. Die Halteranschrift wurde überprüft und der Besitzer des Fahrzeuges konnte Zuhause angetroffen werden. Wer letztendlich sein Fahrzeug gefahren hat, konnte in der Nacht nicht mehr geklärt werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) ermittelt und bittet Zeugen, die durch den VW gefährdet wurden oder Angaben zu dem Fahrer machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell