Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann versucht, gefälschte Rezepte in Apotheken einzulösen - Festnahme

Freiburg (ots)

In zwei verschiedenen Apotheken in Weil am Rhein versuchte am Freitag, 25.09.2020, ein 31 Jahre alter Mann, gefälschte Rezepte mit verschreibungspflichtigen Medikamenten einzulösen. Der Schwindel fiel in beiden Fällen auf und der Mann wurde vorläufig festgenommen.

