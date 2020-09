Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Verkehrsunfall - zwei Leichtverletzte - ein Beteiligter alkoholisiert

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 25.09.2020, in Lottstetten sind zwei Personen leicht verletzt worden. Ein Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Kurz nach 19:00 Uhr hatte ein 44 Jahre alter BMW-Fahrer in der Hauptstraße ein anderes Fahrzeug überholt. Eine 19-jährige VW-Fahrerin bog von der Kaltenbrunnenstraße auf die Hauptstraße ein, ohne auf den noch auf der linken Spur befindlichen BMW zu achten. Die Autos kollidierten, wobei der VW noch gegen eine Straßenlaterne geschleudert wurde. Beide Fahrer verletzten sich leicht, die Frau kam in ein Krankenhaus. Da beim BMW-Fahrer Alkoholeinfluss feststellbar war, wurde eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein einbehalten. Der Sachschaden liegt bei rund 15000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell