Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Kompressor aus Keller entwendet

Rhede (ots)

Einen Kompressor haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einem Gebäude in Rhede gestohlen. Das Gerät hatte im Keller einer Praxis gestanden, die sich in dem Haus an der Straße Stadthöfe befindet. Vermutlich gelangten die Täter durch ein Kellerfenster hinein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 09.30 Uhr. Bei dem Kompressor handelt es sich um eine Spezialanfertigung für medizinische Zwecke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

