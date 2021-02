Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Haus nach Brand unbewohnbar

Velen (ots)

Vorübergehend unbewohnbar blieb am Wochenende in Velen nach einem Brand ein Mehrfamilienhaus zurück. Zu dem Feuer war es in der Nacht zum Sonntag gekommen: gegen Mitternacht hatte sich auf der Terrasse des Hauses an der Schürkampallee aus ungeklärter Ursache das Feuer in einem Wintergarten entwickelt. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Zwei Bewohner, ein 56-Jähriger und eine 58-Jährige, sowie zwei Zeugen aus Gescher, ein 43-Jähriger sowie eine 29-Jährige, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Die beiden letztgenannten kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Das Ordnungsamt kümmerte sich darum, die Bewohner des betroffenen Hauses anderweitig unterzubringen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell