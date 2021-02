Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Mülltonnen und Kaminholz brennen

Südlohn (ots)

Heiße Asche hat nach ersten Erkenntnissen am Sonntag in Südlohn-Oeding einen Brand ausgelöst. Dazu war es gegen 21.30 Uhr auf einem Grundstück am Böwingring gekommen. Eine Abfalltonne mit der zuvor eingefüllten Asche geriet dort in Brand. Das Feuer griff erst auf eine nebenstehende Biotonne über und danach auf einen Stapel Kaminholz. Eine aufmerksame Fußgängerin entdeckte das brennende Holz unter dem Carport des Gebäudes. Sofort verständigte die Frau verständigte die Bewohner des Hauses. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Südlohn, Löschzug Oeding, bekämpften die Flammen. Es entstand erster Einschätzung zufolge zum Glück nur ein verhältnismäßig geringer Sachschaden.

