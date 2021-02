Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Güllebehälter gerissen

Stadtlohn (ots)

Gülle in noch unbekannter Menge lief am Sonntagnachmittag in wasserführende Gräben, die wiederum in die Berkel münden. Auf einem Betriebsgelände in der Stadtlohner Bauerschaft Hengeler war aus noch ungeklärter Ursache die Metallhülle eines Güllebehälters gerissen.

Um das weiteren Ablaufen in die Gräben zu verhindern, wurden mit Baggern Schutzwälle errichtet und zudem die Gülle aus dem Behälter in Tankwagen umgepumpt.

Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde, des Ordnungsamtes und der Feuerwehr waren vor Ort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell