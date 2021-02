Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autos attackiert

Borken (ots)

Die Reifen an zwei Autos haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Borken zerstochen. Zu den Taten kam es an der Karl-Leisner-Straße, wo am Sonntag zwei Fahrzeuge insgesamt drei luftleere Reifen mit Einstichen aufwiesen. An einem der betroffenen Autos haben die Täter zudem die Frontscheibe beschädigt. Zu den Taten kam es im Zeitraum zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Frankenstraße. Dort haben Unbekannte die Scheibe der Fahrertür beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 09.00 Uhr, und Sonntag, 11.00 Uhr.

Die Polizei bittet in allen drei beschriebenen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

