Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Folgenschwerer Zusammenstoß

Bocholt (ots)

Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Sonntag in Bocholt gekommen ist. Ein 57-Jähriger war gegen 17.20 Uhr mit seinem Wagen auf der Friesenstraße in Richtung Willy-Brandt-Straße unterwegs. An der Einmündung zur bevorrechtigten Welfenstraße fuhr der Bocholter in die Kreuzung ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 46-Jährigen: Der Bocholter hatte die Welfenstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße befahren. Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen; seine Beifahrerin, eine 58-jährige Bocholterin, zog sich leichte Verletzungen zu, ebenso der andere beteiligte Fahrer. Rettungswagen brachten die drei Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

