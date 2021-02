Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nach Kollision gegen Baum gefahren

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen haben sich zwei Vredener am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr in Vreden zugezogen. Ein 58-jähriger Autofahrer war zusammen mit einem 15-Jährigen auf der Ringstraße aus Richtung Winterwyker Straße kommend in Richtung Bundesstraße 70 unterwegs, als ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus der Berliner Straße auf die Ringstraße nach links einbog. Der ebenfalls aus Vreden kommende Einbiegende touchierte den Wagen des Vorfahrtberechtigten seitlich am Heck. Dieser verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Die Leichtverletzten gaben an, selbständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen sowie dem Baum wird auf insgesamt rund 22.000 Euro geschätzt.

