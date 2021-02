Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus

Metelen

Schöppingen - Frau fährt in Schlangenlinien

Zeugen gesucht

Ahaus / Metelen / Schöppingen (ots)

Ausweichen und abbremsen mussten am Sonntag mehrere Autofahrer zwischen Metelen und Ahaus. Eine 82-Jährige war mit ihrem Auto gegen 16.50 Uhr auf den Landesstraßen 582 und 570 nach Ahaus unterwegs, als Zeugen beobachteten, dass die Frau mehrfach in den Gegenverkehr fuhr. Zu Kollisionen kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. In Ahaus konnten Polizeibeamte die Autofahrerin anhalten. Mehrere Beschädigungen stellten die Beamten an dem Fahrzeug fest. Ob diese Schäden älteren Datums oder bei dieser Fahrt entstanden sind, ist unklar. Ein Atemalkoholtest bei der 82-Jährigen ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund einem Promille schließen lässt. Mehrere Tabletten hätte sie genommen, dazu auch Wein getrunken, gab die Frau an. Ein Arzt entnahm Blutproben, um die Alkoholkonzentration und eine mögliche Fahruntüchtigkeit durch Einnahme von Medikamenten nachweisen zu können. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte und Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

