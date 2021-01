Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zwei Autos zerkratzt

Vreden (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden auf der Tenhagenstraße zwei hintereinander stehende Pkw (Audi und VW) durch unbekannte Täter zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

