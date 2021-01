Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Werkzeuge aus Firmentransporter gestohlen

Heiden (ots)

In der Nacht zum Samstag brachen noch unbekannte Täter auf der Wilhelm-Haas-Straße einen Firmentransporter (Dachdeckerfirma) auf und entwendeten Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell