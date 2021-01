Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180121-0033: Zwei Verletzte bei Unfall in Kreisverkehr

Radevormwald (ots)

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr in Radevormwald-Bergerhof sind am Sonntagvormittag (17. Januar) zwei Personen leicht verletzt worden; bei einem der Unfallbeteiligten verlief ein Drogentest positiv.

Um 10.45 Uhr fuhr ein 42-Jährige aus Radevormwald die Elberfelder Straße aus Richtung Remscheid entlang und prallte im Kreisverkehr Kölner Straße / Elberfelder Straße mit dem Wagen eines 72-jährigen Remscheiders zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden der 72-Jährige und seine 65-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ein durchgeführter Urintest beim 42-Jährigen war positiv auf Amphetamin. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

