Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170121-0031: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Radevomwald (ots)

Zum Glück nur geringer Schaden ist am Freitagabend (15. Januar) an einem Auto entstanden, dass offenbar absichtlich in Brand gesetzt wurde. Gegen 22.25 Uhr hatte ein Anwohner der Elberfelder Straße eine Rauchentwicklung am Auto seines Nachbarn entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Diese konnte den Brand noch so frühzeitig löschen, dass kein hoher Schaden entstanden ist. Nach einer ersten Bewertung der Spurenlage dürfte der Reifen absichtlich angezündet worden sein. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

