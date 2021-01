Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150121-0028: Werkzeuge bei Einbruch erbeutet

Marienheide (ots)

In eine Lagerhalle an der Hauptstraße sind Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch (13./14. Januar) eingestiegen. Zwischen 19.00 und 07.00 Uhr begaben sich die Täter auf die von der Bergstraße aus zu erreichende Rückseite des Gebäudes, zerstörten dort ein Fenster und stiegen in die Halle ein. Mit ihrer aus einer Kreissäge, zwei Bohrmaschinen sowie einem Nagelschussgerät bestehender Beute konnten sie unerkannt flüchten. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

