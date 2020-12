Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 1. Dezember 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Montag, 30.11.2020, gegen 14:45 Uhr

Der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Straße Kleine Breite leicht verletzt worden. Demnach hatte der der 18-jährige Fahrer eines Autos vor einem Fußgängerüberweg abgebremst um Fußgängern die Überquerung der Straße zu ermöglichen. Der nachfolgende Motorradfahrer bemerkte den abbremsenden PKW offenbar zu spät, fuhr auf und stürzte auf die Fahrbahn. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeuegn entstand geringer Sachschaden.

Wolfenbüttel: Autoteile entwendet

Samstag, 28.11.2020 bis Sonntag, 29.11.2020

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter von zwei geparkt abgestellten Transportern der Marke Renault, Typ Master, jeweils die Rußpartikelfilter der Auspuffanlagen. Die Fahrzeuge waren in Halchter, Im Sommerfeld, sowie in Wolfenbüttel, Am Jahnstein, abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt zirka 2000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell