POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 30. November 2020:

Wolfenbüttel: Autofahrer mit 1,17 Promille unterwegs

Sonntag, 29.11.2020, gegen 06:50 Uhr

Am Sonntagmorgen kontrollierte eine Streife der Polizei einen Autofahrer aus Braunschweig, der mit seinem Auto die Friedrich-Wilhelm-Straße in Wolfenbüttel befuhr. Bei der Kontrolle des 58-jährigen Fahrers stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung fest. Der Test ergab einen Wert von 1,17 Promille. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und die Untersagung der Weiterfahrt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Schöppenstedt: Böller beschädigt Restabfalltonne

Sonntag, 29.11.2020, gegen 22:20 Uhr

Unbekannte Täter entzündeten in einer in der Straße Schwarzer Weg in Schöppenstedt abgestellten Restabfalltonne offenbar einen Feuerwerkskörper. Durch die Detonation des Böllers wurde der Deckel der Tonne beschädigt. Hinweise: 05332 / 946540

Wolfenbüttel: Hinweise nach einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Dienstag, 24.11.2020, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.11.2020

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochfrüh beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Einfahrt eine angrenzende Grundstücksmauer in Wolfenbüttel, Justus-von-Liebig-Straße. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den an der Mauer entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

