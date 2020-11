POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, 29. November 2020:

Polizei Salzgitter

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

In der Zeit von Samstag, den 28.11.20, 13.00 und 13.10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Woltorfer Straße in Peine ein schwarzer VW-Golf eines 25-jährigen Mannes aus Wuppertal so stark beschädigt, dass ein Schaden von ca. 3000,- EUR entstand. Ein bislang Unbekannter hatte in dieser Zeit auf unbekannte Art und Weise mit seinem Pkw eine 65 cm langen Kratzer und eine Delle am hinteren rechten Radkasten der Beifahrerseite verursacht. Außerdem war die Heckschürze nach außen abgebrochen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter Tel. 05171-9990 zu melden.

