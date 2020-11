Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 28. November 2020

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Einbruch in IGS

26.11.2020, 18.00 Uhr - 27.11.2020, 06.00 Uhr

Im genannten Zeitraum drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der IGS Schöppenstedt, Wallpforte, ein und durchsuchten mehrere Räume. Es wurden umfangreiche Spuren gesichert, so dass von mindestens zwei Tätern auszugehen ist. Das erlangte Diebesgut kann noch nicht benannt werden, der Sachschaden beträgt ca. 5000,- Euro.

Schöppenstedt: Einbruch in Jugendfreizeitzentrum

26.11.2020, 21.00 Uhr - 27.11.2020, 05.10 Uhr

In der gleichen Nacht drangen bisher ebenfalls unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten des Jugendfreizeitzentrums Schöppenstedt, Am Schützenplatz, ein. Hier wurden sämtliche Räume betreten und durchsucht. Diebesgut und Schadenshöhe können noch nicht genannt werden.

Wolfenbüttel, Jahnstraße: Fahren ohne Fahrerlaubnis

27.11.2020, 14.50 Uhr

Anlässlich einer Verkehrskontrolle eines PKW Skoda wurde festgestellt, dass gegen den 25jährigen Fz-Führer, ein Fahrverbot wegen begangener Verkehrsordungswidrigkeiten bestand. Somit war der Mann zum Kontrollzeitpunkt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und beging eine Straftat, die erhebliche Folgen nach sich ziehen wird.

Sickte: Alkoholisierter Kraftfahrer

27.11.2020, 22.20 Uhr

Beim 47jährigen Führer eines PKW VW bemerkten die kontrollierenden Beamten anlässlich einer Verkehrskontrolle auf der L 625 in Höhe der Einmündung Brunnenstraße Atemalkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab eine AAK von 2,53 Promille, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde und sein Führerschein sichergestellt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel, Haupstraße: Kraftfahrer unter Drogeneinfluss

28.11.2020, 02.00 Uhr

Ein Strafverfahren wurde gegen einen 28jährigen Mann aus Salzgitter eingeleitet, der unter Drogen- und Alkoholeinfluss einen PKW Opel geführt hatte. Ein anlässlich einer Verkehrskontrolle durchgeführter Drogentest ergab eine Beeinflussung durch Amphetamine. Weiter wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt, ein freiwilliger Alkotest jedoch abgelehnt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Entzug der Fahrerlaubnis wird vermutlich die Folge der Tat sein.

Wolfenbüttel, Am Fümmelsee: Kraftfahrerin unter Drogeneinfluss

27.11.2020, 10.00 Uhr

Anlässlich einer Verkehrskontrolle eines PKW VW wurde festgestellt, dass eine 24jährige Frau aus Gifhorn unter Dogeneinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Frau wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

- Skiebe - PHK

