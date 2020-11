Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 27.11.2020 - 28.11.2020, 09:00 Uhr

SalzgitterSalzgitter (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zeit: Freitag, 27.11.2020, 14:25 Uhr. Ort: 38229 Salzgitter, Peiner Straße. Hergang: Zur genannten Zeit kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter einen 24-jährigen Salzgitteraner, der in einem Pkw Audi die Peiner Straße befuhr. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten mehrere körperliche Auffälligkeiten wahr, die den Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung begründeten. Dieser Verdacht wurde bestätigt, als ein vor Ort durchgeführter Test positiv auf THC anschlug. Schließlich räumte der Mann auch ein, am Abend zuvor Marihuana geraucht zu haben. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt in seinem Pkw wurde ihm untersagt.

Verkehrsunfallflucht. Zeit: Donnerstag, 26.11.2020, 17:00 Uhr - Freitag, 27.11.2020, 09:00 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Schubertstraße. Hergang: Im genannten Zeitraum wurde der Pkw Hyundai eines 83-jährigen Salzgitteraners von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Pkw des Mannes war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Schubertstraße geparkt. Dort hatte er seinen noch unbeschädigten Pkw am frühen Donnerstagabend abgestellt. Freitagmorgen dann musste der Mann mehrere Beschädigungen auf dem vorderen linken Kotflügel feststellen. Der Verursacher dieses Schadens hatte sich nach dem Verkehrsunfall offensichtlich unerlaubt vom Verkehrsunfallort entfernt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des Verursachers könnte eine rote Lackierung haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

PHK Ertel

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell