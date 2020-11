Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 27. November 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Denkte: Reifen eines PKW zerstochen

Montag, 23.11.2020, 23:30 Uhr, bis Dienstag, 24.11.2020, 08:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der rechte vordere Reifen eins zum Parken in Denkte, Hauptstraße, abgestellten VW Golf mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Sickte: Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 26.11.2020, zwischen 11:55 Uhr und 12:05 Uhr

Innerhalb von nur zehn Minuten stieß am Donnerstagmittag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Schöninger Straße in Sickte, vor der dortigen Apotheke abgestellten PKW Skoda. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den am linken Kotflügel entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei Cremlingen unter 05306 / 932230

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell