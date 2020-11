Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.11.2020 für Salzgitter.

SalzgitterSalzgitter (ots)

Angebliche Handwerker verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang in ein Haus.

Salzgitter, Lebenstedt, Brucknerstraße, 25.11.2020, 10:35 Uhr.

Unter dem Vorwand, Dachrinnen des Hauses säubern zu müssen, verwickelten zwei Männer ein älteres Ehepaar in ein Gespräch. In einem für die Männer günstigen Moment haben sie sich an dem Ehepaar vorbeigedrängt und konnten schließlich in das Haus gelangen. Hier sollen sie sich auffallend umgesehen haben. Erkenntnisse, die auf einen Diebstahl deuten, liegen derzeit nicht vor.

Die Männer verließen nach einer kurzen Zeit wieder das Haus. Sie können wie folgt beschieben werden: Beide zwischen 170 und 190 cm groß und sollen leicht ungepflegt gewirkt haben. Der größere Mann soll eine kräftige Statur haben, der kleinere wirkte etwas untersetzter. Beide Männer hatten schwarze Haare. Hinweise zum Sachverhalt oder den Männern nimmt die Polizei in Salzgitter unter 05341/18970 entgegen.

Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Salzgitter, Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße/Berliner Straße, 25.11.2020, 14:05 Uhr.

Ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw habe das Rotlicht einer Lichtsignalanlage missachtet. Beamte, die ursprünglich die Absicherung einer Unfallstelle übernommen hatten, konten den Verkehrsverstoß beobachten. Im Rahmen der unmittelbar durchgeführten Verfolgung des Fahrzeuges konnten schließlich der Fahrer festgestellt werden. Ermittlungen der Beamten ergaben, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Pkw kam von der Fahrbahn ab.

Salzgitter, Ringelheim, Haverlahstraße, 25.11.2020, 23:50 Uhr.

Die 22-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Haverlahstraße aus Haverlah kommend. Kurz hinter der Brücke zum Bahnhof kam die Frau aus derzeit unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen massiven Metallzaun. Sowohl am Pkw als auch am Zaun entstanden erhebliche Beschädigungen. Die verletzte Frau musste durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden. Ihr beschädigtes Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

