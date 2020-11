POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 26. November 2020:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 26. November 2020:

Wolfenbüttel

Wolfenbüttel: Einbruch

Dienstag, 24.11.2020, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.11.2020, 04:15 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter nach Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Praxis an der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Möbeltresore mit Inhalt entwendeten. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. In direktem Zusammenhang zu dieser Tat dürfte ein versuchter Einbruch in die Räumlichkeiten der Volkshochschule an der Halchterschen Straße stehen. Hier versuchten ebenfalls unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durch Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten zu gelangen. Dieses misslang jedoch offensichtlich. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 25.11.2020, gegen 16:15 Uhr

Im Kreuzungsbereich der Landesstraße 495 / Halchtersche Straße (Halchtersche Kreuzung) ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden ist. Demnach überquerte der Radfahrer die Fahrbahn und übersah dabei vermutlich aus Unachtsamkeit einen bevorrechtigten Autofahrer mit seinem PKW. Durch den Anstoß verletzte sich der Radfahrer. Am Fahrrad und am Auto entstand geringer Sachschaden.

