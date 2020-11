Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 25. November 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Kupferdiebstahl

Montag, 23.11.2020, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 24.11.2020, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Entfernen eines Zaunelementes vermutlich mit einem PKW auf das Gelände eines Betriebes an der Kreisstraße 140 in Cremlingen. Nach Aufbrechen einer Garage entwendeten der oder die Täter Altkupfer im Wert von rund 5000 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Zeugen gesucht

Mittwoch 18.11.2020, gegen 07:45 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Mittwoch, 18.11.2020, gegen 07:45 Uhr, auf der Landesstraße 495, zwischen Wolfenbüttel und Halchter, an der dortigen Eisenbahnbrücke ereignet hat. Demnach habe der Fahrer eines Skoda nach rechts ausweichen müssen, damit er einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden, auf seinem Fahrstreifen befindlichen PKW, vermeiden konnte. Hierbei habe er die an dieser Stelle befindliche Leitplanke touchiert. Der Fahrer des unbekannten, entgegenkommenden PKW habe seine Fahrt fortgesetzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:

