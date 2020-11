POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.11.2020 für den Landkreis Peine.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.11.2020 für den Landkreis Peine.

PeinePeine (ots)

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Edemissen, Rodenkamp, 23.11.2020, 14:00-21:00 Uhr.

Die Täter drangen in ein Wohnhaus ein, nachdem eine Terrassentür zuvor aufgebrochen wurde. Im Haus durchsuchten sie Behältnisse und Räume. Nach bisherigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter Schmuck und verursachten hierdurch einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall.

Peine, Am Silberkamp, 23.11.2020, 17:25 Uhr.

Ein 37-jähriger Fußgänger beabsichtigte, die Fußgängerfurt Am Silberkamp/Schwarzer Weg zu überqueren. Zeitgleich sei der 35-jährige Fahrer eines Pkw auf dem Schwarzen Weg in Richtung Kantstraße gefahren. Beim Abbiegen nach links auf die Straße Am Silberkammp habe er offensichtlich den querenden Fußgänger übersehen und diesen mit seinem Pkw erfasst. Hierbei erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

