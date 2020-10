Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in zwei Bäckerein

Garßen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Alvernschen Straße ein. Sie entwendeten einen geringen Bargeldbetrag aus der Wechselgeldkasse.

In derselben Nacht wurde nicht unweit im Riethkamp in eine weitere Bäckerei eingebrochen. Im Inneren wurde der Tresor angegangen, eine Öffnung misslang jedoch.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell