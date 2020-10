Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Drei PKW angezündet +++ Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Celle (ots)

Gestern Abend in der Zeit zwischen 19.30 und 20.00 Uhr gerieten im Celler Stadtgebiet nacheinander drei abgestellte PKW in Brand. Betroffen waren ein VW Passat in der Jägerstraße, ein Renault Espace in der Bernstorffstraße sowie ein Ford Fiesta in der Ludwig-Hölty-Straße. Im letztgenannten Fall geriet ein danebenstehender Wagen, ein Seat Leon, durch die Flammen in Mitleidenschaft. Die Autos brannten teilweise vollständig aus. Die Feuerwehr Celle war mit im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Das vorläufige Ermittlungsergebnis der Polizei spricht für vorsätzliche Inbrandsetzung. Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter Telefon 05141/277-215 zu melden.

