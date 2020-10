Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Polizei löst mutmaßliche Glückspielrunde auf

Celle (ots)

Nach einem Hinweis über mögliches illegales Glückspiel in einer Hinterhofhalle im Stadtgebiet Bergen hat die Polizei Bergen gestern Abend die Örtlichkeit an der Langen Straße kontrolliert. In der Halle wurden acht Männer aus Bergen im Alter zwischen 21 und 47 Jahren angetroffen, die an einem Pokertisch spielten. Für die Polizei erhärtete sich der Verdacht, auf eine illegale Glückspielrunde getroffen zu sein. Die Beamten beschlagnahmten Bargeld sowie aufgefundene, geringe Mengen Betäubungsmittel und Mobiltelefone. Auf die angetroffenen Personen kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu, zum einen wegen Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels sowie bei einer der Personen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell