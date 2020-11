Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 24. November 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Cremlingen: kurioser Verkehrsunfall, Fahrer mit 1,82 Promille unterwegs

Montag, 23.11.2020, gegen 13:40 Uhr

Am Montagmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 156 im Bereich von Schulenrode ein kurioser Verkehrsunfall. Zunächst hatten Spaziergänger einen PKW entdeckt, welcher offensichtlich mitten auf der Straße parkte. Beim Herantreten an den PKW entdeckten die Spaziergänger den mutmaßlichen Fahrer, welcher hinter dem Steuer seines Fahrzeugs schlief. Nach Ansprache erwachte er und versuchte seinen PKW auf einen Feldweg zu parken. Dieses misslang jedoch gründlich, da er beim Rückwärtsfahren mit seinem PKW im Straßengraben landetet und dabei euch noch einen Telefonmast touchierte. Bei Eintreffen der Polizei konnte beim 41-jährigen Fahrer eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Der Test ergab einen Wert von 1,82 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt, das Auto des 41-Jährigen wurde abgeschleppt.

Sickte / Dettum: Einbruch in Schulen

Freitag, 20.11.2020, 15:00 Uhr, bis Montag, 23.11.2020, 05:55 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am vergangenen Wochenende nach Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten der Oberschule in Sickte. Im Gebäude wurden mehrere Türen aufgehebelt und Räumlichkeiten durchwühlt. Hier wurde zudem ein Tresor angegangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit Inhalt entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keinen Angaben gemacht werden. Zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh gelangten ebenfalls unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der Grundschule in Dettum. Auch hier wurden verschiedene Türen aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Angaben wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. In beiden Fällen erbittet die Polizei Hinweise unter 05331 / 933-0

