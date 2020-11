Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Im Tagesverlauf des 19.11.2020 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim an mehreren Stellen Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Geschwindigkeit durchgeführt. Im Bereich der Speyerer Straße / Hauptstraße in Herxheim am Berg verhielten sich alle Verkehrsteilnehmer vorbildlich - hier kam es zu keinerlei Beanstandungen.

Im Bereich der Gundheimer Gasse in Bad Dürkheim mussten 9 Verkehrsteilnehmer, die teils die erlaubte Geschwindigkeit geringfügig überschritten, bzw. keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten, beanstandet werden.

Bei der dritten Kontrollstelle im Bereich der Wasserhohl in Bad Dürkheim wurden lediglich 3 Verkehrsteilnehmer beanstandet - hier fiel jedoch auf, dass die angeordnete Geschwindigkeit von 30 km/h in einem Fall um 19 km/h überschritten wurde.

Gegen alle beanstandeten Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass Geschwindigkeitskontrollen, insbesondere an bekannten Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkten, auch zukünftig durchgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell