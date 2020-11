Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch in Laumersheim

Laumersheim, Schloss-Straße - 19.11.2020, 15:00 - 19:30 UhrLaumersheim, Schloss-Straße - 19.11.2020, 15:00 - 19:30 Uhr (ots)

Einbrecher suchten gestern Nachmittag ein Einfamilienhaus in Laumersheim auf. Hier versuchten sie zunächst erfolglos eine zur Straße hin gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Ein Fenster konnte jedoch mit massiver Gewalt aufgebrochen werden. Im Schlafzimmer wurden die Diebe fündig: aus einer Kommode und einem Schrank wurde Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Wohnungseigentümer waren nicht zu Hause. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt - 06359 93120.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell