Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: vorfahrt missachtet

HaßlochHaßloch (ots)

Von der Richard Sang-Straße nach rechts in die Westrandstraße abbiegen, wollte der Fahrer eines LKW am Donnerstagmorgen (19. November 2020, 7:30 Uhr). Übersehen hat er dabei einen Kia Rio, der auf der Westrandstraße in Richtung Autobahn unterwegs war. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei Haßloch auf 2.500,- EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius

Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



