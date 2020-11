Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall verursacht und geflüchtet

FreinsheimFreinsheim (ots)

Am 18.11.2020 gegen 10:00 Uhr befuhr eine 32-jährige aus Freinsheim mit ihrem Fahrrad die Martinsstraße, die sie an der Kreuzung Haintorstraße geradeaus queren wollte. Im Kreuzungsbereich, in den die Radfahrerin bereits eingefahren war, näherte sich dann ein PKW, dem die geschädigte Radfahrerin ausweichen wollte, um eine Kollision zu vermeiden. Im Rahmen dessen überschlug sich die Radfahrerin und kam zu Fall. Der PKW entfernte sich nach kurzer Rückschau beschleunigt stadtauswärts. Die Geschädigte begab sich nach dem Unfallgeschehen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wo ein Bruch des Handgelenks sowie weitere Verletzungen festgestellt werden mussten. Bei dem gesuchten unfallbeteiligten PKW soll es sich um einen silbernen Opel, besetzt mit einer männlichen Person und drei angebrachten Aufklebern, davon ein Aufkleber "HolidayPark", gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell