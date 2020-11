Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrügerischen Anruf durchschaut

HasslochHassloch (ots)

Sich nicht aufs Glatteis führen lassen hat sich am Donnerstagmorgen (19. November 2020, 11 Uhr) eine 80-Jährige aus Haßloch. Sie habe rund 39.000,- EUR gewonnen, so eine Anruferin. Um das Geld zu erhalten, welches in einem Koffer geliefert werde, müsse sie vorab 1.000,- EUR für die Transportkosten bezahlen. Die Betrügerin beendete das Gespräch, als die Frau ankündigte die Polizei zu kontaktieren. Die Polizei Haßloch warnt vor betrügerischen Anrufen im Zusammenhang mit Gewinnversprechen, bei der eine Vorleistung gefordert wird. Auch bei Anrufen von Amtspersonen, die nach Bargeld und Wertsachen fragen, sollte man misstrauisch werden. In solchen Fällen wird empfohlen die örtliche Polizeidienststelle kontaktiert werden.

