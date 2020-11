Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 0,94 Promille am Steuer

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

... wurden bei einem 34jährigen aus dem Raum Neustadt in der Nacht auf Freitag, den 20.11.2020, gegen 01:00 Uhr, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gemessen. Die Beamten schöpften Verdacht, da bei dem Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Nach der Durchführung eines Tests vor Ort, wurde der Betroffene zur Dienststelle verbracht, wo eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung vorgenommen wurde. Diese bestätigte den bei der Kontrolle gemessenen Wert von 0,94 Promille. Weiter wurde festgestellt, dass der in Italien zugelassene Pkw des 34Jährigen durch diesen seit mindestens zwei Jahren in Deutschland genutzt wird. Aus diesem Grund hätte eine Ummeldung erfolgen müssen. Es wurden Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie eine Ordnungswidrigkeit wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol aufgenommen. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel, um eine Weiterfahrt zu unterbinden, vorbeugend sichergestellt.

