Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27./28.11.2020

PeinePeine (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ilsede; Teichstätte, 27.11.2020, 10:35 Uhr

Aufgrund eines Konzentrationsfehlers kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem dahinter befindlichen Pkw. Grund hierfür war das Übersehen der Zielstraße des Rettungswagenführers, so dass dieser an ihr vorbeifährt. Bei Bemerken seines Fehlers, wird der Rettungswagen zurückgesetzt, ohne auf den dahinter befindlichen Pkw zu achten. Durch den Zusammenstoß wird ein Fahrzeuginsasse des Pkw leicht verletzt und ein Sachschaden in Höhe von ca. 9000 EUR verursacht.

.

Verkehrsunfallflucht

Stederdorf; Heinrich-Hertz-Str. 12, 27.11.2020, Tatzeitraum von 13:10 Uhr bis 13:40 Uhr

Ein weiterer unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht mit seinem silbernen Kraftfahrzeug einen Verkehrsunfall, als er beim Ein-/Ausparken ein geparktes Fahrzeug touchiert. Dieser Verkehrsteilnehmer entfernt sich von der Unfallstelle, ohne für die Schadenregulierung notwendige Maßnahmen getroffen zu haben. Durch den Verkehrsunfall entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Etwaige Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Peine, Tel. 05171 / 999-0, zu richten.

.

Verkehrsunfallflucht

Peine; Kernstadt, Schwarzer Weg 36, 27.11.2020, 13:15 Uhr

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht ist es gekommen, nachdem die verursachende Fahrradfahrerin, infolge eines Zusammenstoßes mit einem anderen Fahrradfahrer, gegen einen geparkten Pkw gefallen ist und dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR verursacht. Der Grund für den Zusammenstoß zwischen den Fahrradfahrern war, dass entgegengesetzte Befahren des Fahrradweges gewesen.

Das Polizeikommissariat Peine nimmt Hinweise zu diesem Vorfall unter der Tel. 05171 / 999-0 entgegen.

.

Exhibitionistische Handlung

Peine; Kernstadt, Breite Str. 20, 27.11.2020, 13:25 Uhr

In den Verkaufsräumen der Douglas-Filiale entblößt zur Tatzeit ein bislang unbekannter männlicher Täter sein Geschlechtsteil und zeigt dieses gezielt in Richtung einer Kundin. Weiter fordert der Täter diese Kundin nun auf sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Perplex von einer solchen Aufforderung, wendet sich die Kundin reaktionslos ab. Diesen Moment nutzt der Täter um sich aus den Verkaufsräumen zu entfernen. Folgende Täterbeschreibung richtet sich an mögliche Zeugen, die Angaben zu dem männlichen Täter machen können: - männlich - südländisches Erscheinungsbild - ca. 170 cm groß - ca. 70 kg schwer - dunkele Schuhe - khakifarbene Jacke mit Fellkragen - dunkelgraue Jogginghose

Die Hinweise richten sich an das Polizeikommissariat Peine, Tel.: 05171 / 999-0

.

Versuchte Gefährliche Körperverletzung durch Sprengkörper

Peine; Kernstadt, Hans-Gallinis-Str., dortiger Skater Park, 27.11.2020, 16:55 Uhr

Durch zwei bislang unbekannte Jugendliche wurde ein Polizeieinsatz verursacht, als diese gezielt Chinaböller in Richtung eines vor Ort spielenden Kindes geworfen haben. Nur durch Zufall ist das Kind dabei nicht verletzt worden. Während die Polizei alarmiert worden ist, konnten die beiden Jugendlichen in unbekannte Richtung flüchten. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgslos. Täterhinweise zu diesem Vorfall sind jedoch vorhanden.

Daher bittet das Polizeikommissariat Peine weitere sachdienliche Hinweise unter der Tel. 05171 / 999-0 mitzuteilen.

.

Versammlungsrechtliche Aktion

Peine, Kernstadt; Breite Str., dortiger Marktplatz, 27.11.2020, 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Infolge eines Aufrufs in einem öffentlichen Chatportal vom 24.11.2020, kommt es zu einer nicht angemeldeten versammlungsrechtlichen Aktion, unter dem Motto "walk for freedom", in der Peiner Innenstadt. Unter der Einhaltung der gegenwärtig geltenden Corona-Verordnung bewegen sich insgesamt 20 Versammlungsteilnehmer, u.a. bekleidet mit einem Einmal-Maleranzug, um 16:15 Uhr zunächst um den Brunnen des historischen Marktplatzes, um im Anschluss in einer Zweierreihe in Form eines Aufzuges die Fußgängerzone der Innenstadt zu passieren. Ohne besondere Vorkommnisse wird die Versammlung um 17:00 Uhr durch die Versammlungsleiterin für beendet erklärt. Eine Gegenveranstaltung kann durch die eingesetzten Polizeikräfte nicht wahrgenommen werden.

.

Sachbeschädigung, Täter gestellt

Peine; Kernstadt, Luisenstraße, in Höhe Fußgängerbrücke, 28.11.2020, 00:43 Uhr

Zeugen können eine männliche Person dabei beobachten, wie er den mobilen Blitzeranhänger mit Sprühfarbe beschmiert. Da sich der Täter nach Alarmieren der Polizei vom Tatort entfernt, wird dieser im Rahmen der Fahndung durch Polizeikräfte festgestellt. Durch diverse Zeugenangaben, belastendes Beweismittel sowie ein entsprechendes Spurenbild kann die Sachbeschädigung der festgestellten männlichen Person zugeordnet werden. Die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Sachbeschädigung ist die Folge.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Dienstschichtleiter, PK Hohenstein

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell