Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 29. November 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Bahnhofstraße: Fahrraddieb

29.11.2020, 13.40 Uhr

Ein 21jähriger, der von einer Funkstreife am Bahnhof kontrolliert wurde, steht im Verdacht, ein Damenfahrrad entwendet zu haben. Dieses habe er in den vergangenen Tagen Am Exer mitgenommen, so seine Antwort auf entsprechende Befragung. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an, gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wolfenbüttel, Okerring: Schrottsammler entwenden Autofelgen

29.11.2020, 15.15 Uhr

Vermutlich Schrottsammler, die mit einem weißen Mercedes Sprinter mit rumänischem Kennzeichen und einem großen A auf der Motorhaube unterwegs waren, entwendeten 4 Autofelgen im Wert von ca. 500,- Euro. Diese hatte der Geschädigte in seinem Garten neben Schrottgegenständen gelagert, deren Mitnahme er dem Fz-Führer zuvor auf Anfrage erlaubt hatte. Die Felgen waren darin ausdrücklich nicht enthalten und wurden bei der kurzfristigen Abwesenheit des Eigentümers vermutlich vom bezeichneten Schrotthändler "mit eingeladen". Der vermutliche Täter wurde als Mitte dreißig mit Bart beschrieben. Im gen. Fz sollen sich noch eine Frau mit einem lila farbenem Kopftuch und ein Kind befunden haben.

Wolfenbüttel, Rosenwall: Einbruch in Schule

27.11.2020, 18.00 Uhr - 28.11.2020, 07.15 Uhr

Vermutlich mehrere Täter drangen gewaltsam in Büroräume der Großen Schule ein und entwendeten u. a. 5 Computer, Tastaturen, Bargeld und weitere Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe der entwendeten Gegenstände und des angerichteten Sachschadens kann noch nicht genannt werden. Es wurden umfangreiche Spuren gesichert, die Ermittlungen dauern an.

Schöppenstedt, Küblinger Ring: Sachbeschädigung an PKW, Täter gestellt

28.11.2020, 22.30 Uhr - 28.11.2020, 23.30 Uhr

Zwei 18 und 17 Jahre alte alkoholisierte Heranwachsende aus dem Bereich Schöppenstedt konnten von der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung gestellt werden, nachdem sie zuvor mindestens 2 Zäune und 4 PKW durch Fußtritte beschädigt hatten. Die Beiden waren von Zeugen beobachtet worden, die die Polizei verständigt hatten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Erkerode, Hinter der Steinmühle: Alkoholisierte PKW-Führerin

28.11.2020, 23.00 Uhr

Einer 51jährigen Frau wurden eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein und Fz-Schlüssel sichergestellt, nachdem sie zuvor alkoholisiert einen PKW VW geführt hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,14 Promille ergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

- Skiebe - PHK

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell