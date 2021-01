Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mercedes gestohlen

Gronau (ots)

Einen 10 Jahre alten schwarzen Mercedes Kombi der C-Klasse entwendeten am Samstagabend noch unbekannte Täter von der Einfahrt eines Privatgrundstücks am Engbrinkkamp. Gegen 21.30 Uhr hatte der Geschädigte den Pkw noch in der Einfahrt stehen sehen und gegen 22.30 Uhr dann den Diebstahl festgestellt. An dem Pkw befindet sich das Kennzeichen AH-GW 5555. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell